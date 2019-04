Fãs de Game of Thrones apostam dinheiro em site para ver quem ficará no trono de ferro

14/04/2019 | 13:11



O tão esperado dia chegou! Estreia domingo, dia 14, a última temporada de Game of Thrones, e as especulações a respeito de quem ficará no trono de ferro não param de surgir! Porém, segundo o TMZ, tem uma galera levando as suposições a sério demais e, para nossa surpresa, apostando dinheiro!

Pelo que parece, uma boa parte das pessoas que acompanham a série da HBO acreditam que Bran Stark é o prometido para liderar os sete reinos e, por conta disso, um site chamado BetOnline.ag está oferecendo milhões de apostas para quem optar pelo personagem.

Além disso, diversas outras suposições estão endo oferecidas como, por exemplo, quem será o primeiro personagem a morrer na temporada. De acordo com o site, Yara Greyjoy e Tormund Giantsbane estão entre os favoritos. Confira outras apostas:

- Primeiro personagem para falar na estréia da temporada;

- Último personagem para falar no final da temporada;

- Primeiro dragão a morrer;

- Primeiro Greyjoy para perecer

- Primeiro Lannister a morrer;

- Primeiro Stark a morrer;

- Bran é o rei da noite?

- Quem Arya Stark vai matar primeiro?

E se você está se questionando sobre quem irá matar Cersei Lannister, seu irmão Jaime Lannister está entre os escolhidos pelo público!