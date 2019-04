Paolla Oliveira completa 37 anos e filosofa: Desejo ser sempre mais real

14/04/2019 | 13:11



Paolla Oliveira completou 37 anos de vida neste domingo, dia 14, e aproveitou a data para filosofar no Instagram:

Impermanência... Tudo que a gente tem e muito do que a gente precisa está em pensar nela. Aprendi isso esse ano... Que o tempo passa e a vida vai ensinando, tirando tudo dos eixos o tempo todo. Para tirar o trunfo das mãos do que não esta sob nosso controle é preciso contar com ela, a impermanência. Que o frescor da mudança tome conta dos meus dias e me permita transformar conceitos em voz, seja lá o que eu deseje falar. Transformar as adversidades no próprio caminho e fazer o melhor uso delas. Desejo ser menos idealizada e sempre mais real. Que eu possa ser melhor com boas risadas, com brisas no rosto, e com um "novo ano " feliz. Não perfeito, mas feliz nas pequenas coisas, que são as maiores de todas.Quando a gente se dá conta que tudo pode mudar, olhamos para todas as direções com a possibilidade e o desejo de ser alguém melhor do que já fomos. Que assim seja.

Famosas como Claudia Raia a parabenizaram:

Linda Kukla, que assim seja.

Carolina Dieckmann também comentou:

Parabéns, musa.