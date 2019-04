Boa notícia, governador

Do Diário do Grande ABC



14/04/2019 | 12:54



A população do Grande ABC quer o Metrô. As lideranças da sociedade civil organizada também o querem. Religiosos defendem esta modalidade de transporte, que também é incentivada por esportistas, líderes da indústria e do comércio local.

A espera é longa. Já tem mais de 40 anos que foi ventilada pela primeira vez a possibilidade de a região, uma das mais importantes do País, contar com esse tipo de transporte de massa. E, mesmo após quatro décadas passadas, ainda é meio de locomoção moderno, rápido e que traz inúmeras vantagens para quem tem a comodidade de tê-lo como vizinho.

A fala do governador de São Paulo, João Doria, durante evento em Santo André, é alentadora para a região. Ele manteve a previsão de que em junho estará concluído o estudo técnico para a definição do modal que será implantado e que até o fim do ano irá anunciar o início das obras.

Além disso, Doria manteve o monotrilho como uma das opções, já que no começo da semana, durante inauguração de estação na Capital, havia dado indícios de que este modelo poderia ser descartado.

O monotrilho foi a primeira alternativa para a Linha 18-Bronze, ramal que irá ligar o Grande ABC à Capital. Em 2014 foi assinado o contrato de PPP (Parceria Público-Privada) com o Consórcio Vem ABC, com a estimativa de que em 60 dias começariam as intervenções, mas até hoje nada aconteceu.

Ontem o governador Doria mandou bons sinais para o Grande ABC. Tanto que o presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e prefeito de Santo André, Paulo Serra, destacou a disposição do chefe do Executivo estadual em debater a questão do transporte sobre trilhos.

A consolidação do metrô na região vai se transformar em momento único, que reposicionará as cidades do Grande ABC no mapa do desenvolvimento. O governador Doria, que fez fama por ser homem à frente de seu tempo, certamente não desperdiçará a chance de pegar uma carona neste trem da história.