Brad Pitt tem discurso interrompido por juíza em tribunal de Los Angeles, diz site

14/04/2019 | 12:11



Brad Pitt encarou uma saia justa para lá de inusitada durante uma audiência em Los Angeles no início desta semana. O ator, que tem 55 anos, esteve junto da artista Diane Keaton para pedir uma espécie de financiamento para algumas melhorias no Museu de Artes de LA e, ao longo de seu discurso, acabou sendo obrigado pela própria Presidente do Conselho de Supervisão do cidade a se apressar.

Segundo informações da revista People, o ator estava falando, de maneira entusiasmada, da necessidade de tal quantia, no valor de US$ 117,5 milhões, o equivalente a quase 400 e sessenta milhões de reais, para o Museu, quando foi interrompido por Janice Hahn.

- Me mata dizer isso, mas termine logo, senhor Pitt, chegou a declarar a Presidente de tal Conselho, na ocasião.

- Nós, atores, sofremos de verbosidade!, chegou a responder Brad Pitt para a juíza.

Em suas redes sociais, a juíza comentou o incidente cômico ao dizer:

Interromper Brad Pitt depois que seu tempo expirou foi a coisa mais difícil que eu tive que fazer o dia todo - mas regras são regras!, ela ainda compartilhou uma foto ao lado do ator sorrindo quando estavam dentro do tribunal.