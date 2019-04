Hamilton festeja 'resultado fantástico' e Bottas lamenta: 'Perdi na largada'

14/04/2019 | 10:28



A Mercedes emplacou neste domingo a terceira corrida seguida com os seus dois pilotos terminando na primeira posição, mas Lewis Hamilton e Valtteri Bottas exibiram sentimentos distintos ao comentarem os seus desempenhos no GP da China de Fórmula 1, que terminou com vitória do britânico e com o finlandês em segundo lugar em Xangai.

"Não foi o mais forte dos finais de semana, mas que resultado fantástico para a equipe", comemorou o pentacampeão Hamilton, que voltou a fazer história ao ganhar a milésima prova da categoria máxima do automobilismo. "O Valtteri também foi muito veloz todo o fim de semana e conseguir uma dobradinha no GP 1.000 é muito especial", reforçou.

O piloto inglês ainda ressaltou que o seu "estilo agressivo de dirigir funcionou muito bem" nos dois anos anteriores na prova chinesa, mas que desta vez o desgaste dos pneus e a própria performance do seu carro não permitiram que ele fosse rápido como gostaria em Xangai.

"Eu realmente tive que ser bastante dinâmico para mudar meu estilo natural de direção, mudar para um modo diferente. Eu só consegui (guiar da forma como gosta) no final do treino de classificação, e depois na corrida, recuperei o que seria meu estilo de pilotagem normal. Então, assim que cheguei na liderança, consegui manter a posição e fazer o que faço", analisou Hamilton.

Bottas, por sua vez, lamentou o fato de que um erro cometido já na largada acabou sendo fatal para que não pudesse lutar pela vitória na China. Após partir da pole, ele foi ultrapassado pelo parceiro de Mercedes na largada e viu o britânico liderar a prova até o final.

"Eu perdi na largada. O carro estava se comportando bem e o ritmo (dele e de Hamilton) foi bem parecido", afirmou o finlandês. "Uma pena pela largada, acabei patinando o pneu na linha de chegada (da reta dos boxes) e perdi lá", completou.

O piloto reconheceu que foi importante para a Mercedes fazer uma nova dobradinha com Hamilton, mas deixou claro que esperava por um resultado melhor depois de ter terminado na liderança o treino classificatório no sábado. "Não é uma sensação legal perder desta forma, mas vou dar a volta por cima", projetou.