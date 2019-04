Doria mantém alternativa do metrô para a Linha 18-Bronze

Junior Carvalho

Evaldo Novelini



14/04/2019 | 07:00



O governador João Doria (PSDB) mantém o Metrô entre os modais estudados para a Linha 18-Bronze, que ligará o Grande ABC à Capital. O modelo, que vem sendo reivindicado pela população e por representantes da sociedade civil organizada, disputa espaço com o BRT, sigla em inglês para ônibus de alta velocidade. A definição sai ainda no primeiro semestre. Até o fim do ano, o tucano também quer anunciar a data do início das obras. Em visita a Santo André na tarde de ontem, onde participou da entrega de 1.092 títulos de propriedades de imóveis do Conjunto Habitacional Capuava, ele garantiu que nenhuma alternativa está descartada.

“Até o fim do mês de junho terminamos os estudos básicos e antes do fim do ano (sai) a decisão (de) qual será a opção do governo do Estado, se será monotrilho ou uma linha de BRT, de alta velocidade e alta capacidade. O que nós não vamos fazer é o silêncio. O silêncio é a arma dos medíocres, dos covardes que não tomam decisões. O meu governo vai tomar uma decisão. Alguns podem gostar; outros, não”, declarou o governador em entrevista coletiva realizada após o evento, no Parque Erasmo Assunção.

Doria foi questionado algumas vezes por jornalistas sobre se descartava o Metrô para a região, mas negou todas elas. “Vamos, oportunamente, quando nós anunciarmos a solução, dizer se será ou não descartado”, disse. Em junho vão ser concluídos os estudos do grupo de trabalho que reúne técnicos das secretarias dos Transportes Metropolitanos e de Governo, entre outras áreas. O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC pleiteia duas cadeiras na mesa de discussão.

O governador explicou que o futuro projeto de ligação entre a região e a Capital será debatido em audiências públicas na Assembleia Legislativa. <EM><EM>No dia 8, durante inauguração de estação na Linha 5-Lilás, na Capital, Doria deu indícios de que trocaria o modelo da Linha 18, que já tem PPP (Parceria Público-Privada) assinada com o Consórcio Vem ABC desde 2014, cujo contrato vem sendo aditado seguidas vezes.

Prefeito de Santo André e presidente do Consórcio Intermunicipal, Paulo Serra (PSDB) destacou que “existe disposição do governador para debater a questão”. O chefe do Paço andreense já havia elogiado Doria, durante seu discurso, por “trazer de volta” a discussão sobre a Linha 18. “Tem de ser pé no chão, não adianta sonhar. O mais importante do que discutir o modal é fazer um projeto viável, de qualidade, que ligue o Grande ABC à Capital”, afirmou

Também presente na cerimônia, o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), de São Caetano, defendeu o monotrilho, mas ponderou que qualquer decisão sobre a Linha 18 tem de ser acatada. “A gente tem um carinho e uma admiração pelo monotrilho, porque é o modal que produziu-se na última década. Agora, essa decisão é do governo do Estado e nós temos de respeitá-la e, se possível, participar de forma que a gente possa entender o que é melhor para a população do Grande ABC.”

DISCURSO

Doria cumpriu duas agendas em Santo André em um só dia e em um mesmo lugar. Além de oficializar o funcionamento do 6º DP da cidade (Vila Luzita) por 24 horas, o governador também entregou títulos de regularização fundiária. O ato reuniu várias lideranças políticas, como os deputados estaduais Thiago Auricchio (PR), que discursou, e Carla Morando (PSDB), que recepcionou Doria no heliponto do Hospital Estadual Mário Covas.

Modal tem apoio de vários segmentos da região

A campanha pelo Metrô no Grande ABC vem ganhando cada vez mais adeptos. O bispo da Diocese de Santo André – responsável pelas sete cidades –, dom Pedro Carlos Cipollini foi um dos primeiros a declarar ao Diário que é a favor do projeto. O líder da Igreja Católica foi enfático ao destacar os benefícios do modal em comparação ao BRT (sigla em inglês para sistema de transporte rápido por ônibus), uma das alternativas ventiladas pelo governo do Estado.

Na mesma linha, a 18-Bronze do Metrô, que prevê ligação entre o Grande ABC e a Capital pelo sistema de monotrilho, é considerada a melhor opção para atender os fiéis de religiões como o islamismo, judaísmo, umbanda e cristianismo evangélico. Conforme os líderes das diferentes doutrinas, o modal ampliaria a participação das pessoas, principalmente as que residem fora da região, nas celebrações e eventos.

Vice-presidente em ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da FNP (Frente Nacional dos Prefeitos) e prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB) considera que a possível troca do modal pelo BRT representa retrocesso financeiro e de tempo à região.

A manutenção do projeto que prevê a Linha 18 é defendida também pelos deputados estaduais com base nas sete cidades, Teonilio Barba (PT), Luiz Fernando Teixeira (PT), ambos de São Bernardo, e Thiago Auricchio (PR), de São Caetano, bem como pelas subsecções da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) em Santo André e São Caetano, e pelas associações comerciais, industriais e empresariais do Grande ABC.

Presidentes de quatro câmaras da região reforçam o coro pela escolha do Metrô ante ao BRT. Em consenso, os vereadores Pedrinho Botaro (PSDB), de Santo André, Pio Mielo (MDB), de São Caetano, Ramon Ramos (PDT), de São Bernardo, e Pretinho do Água Santa (DEM), de Diadema, acreditam que o projeto original é o mais eficiente e que atenderia de forma definitiva a necessidade da região.

Dirigentes das regionais do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) nas sete cidades, líderes do movimento sindical da região e representantes de clubes de futebol do Grande ABC também apoiam o Metrô.

Consórcio aguarda reunião com secretário de Transportes

O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC aguarda agenda com o secretário paulista de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, para indicar nomes que irão participar do grupo de trabalho, criado pelo governo do Estado, e que analisa as alternativas possíveis para a viabilidade da Linha 18- Bronze do Metrô. O colegiado acredita que esse encontro deve acontecer após o feriado de Páscoa.

Apesar de o governador, inicialmente, formatar a composição da comissão apenas por técnicos da gestão paulista, recentemente, o mandatário do Palácio dos Bandeirantes admitiu que o grupo de estudo poderá contar com apoio de outras instituições. O Consórcio deve selecionar ao comitê o nome de um dos prefeitos e outro do GT (Grupo de Trabalho) de Mobilidade.

Prefeito de Santo André e presidente do colegiado, Paulo Serra diz que a entidade não tem preferência por nenhum modelo e trabalha com três opções para a Linha 18-Bronze. Entre as alternativas está o monotrilho, o VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) e o BRT (sigla em inglês para sistema de transporte rápido por ônibus).