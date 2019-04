São Paulo e Corinthians iniciam decisão do Paulistão no Morumbi

Dérek Bittencourt

14/04/2019 | 07:00



Em meio à polêmica levantada pelo Corinthians sobre o temor em ter o ônibus atacado pela torcida do São Paulo na chegada ao Morumbi, Tricolor e Timão iniciam hoje a luta para saber quem fica com o título do Paulistão. A partir das 16h – se nenhuma pedra ou objeto que possa quebrar os vidros do veículo corintiano e leve a diretoria alvinegra a impedir a equipe de ir a campo, conforme prometido –, a bola rola para o primeiro duelo da grande final.

Pela forma como terminou a temporada 2018 e iniciou 2019, críticos e a mídia apontavam Palmeiras e Santos à frente dos outros rivais. Aliás, alguns tropeços em outras competições colocaram em xeque os trabalhos são-paulino e corintiano. Entretanto, ambos cresceram no momento certo, despacharam os concorrentes e agora medem forças pelo troféu.

E o técnico Cuca quer que seu time tenha um reforço e tanto vindo das arquibancadas do Morumbi para balancear o clássico, já que vê o adversário com mais habituado a decisões. “Acho que para esse primeiro jogo não tem favorito. Temos a força do nosso torcedor, o Corinthians tem experiência. Não podemos de forma alguma dizer que somos favoritos. Dependendo do que acontecer nesse jogo pode haver um favorito para a segunda partida”, declarou o treinador são-paulino, que confia em seu jovem time. “Às vezes com 18, 19 anos o jogador se torna protagonista. Acredito que vão fazer um grande jogo. Quanto menos pressão colocar nos meninos, é melhor”, emendou.

Dono de quatro títulos pelo clube, o lateral-direito Fagner, por sua vez, indicou que o Timão não vai ao Morumbi apenas a passeio. “Não é para ir lá e não jogar, ou tentar trazer empate. Vamos para tentar trazer um bom resultado para nossa casa depois”, disse em referência à volta, domingo, na Arena.