Santo André dá passo importante na disputa regional pelo acesso à elite

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



14/04/2019 | 07:00



O futebol, definitivamente, é imprevisível. Nem o mais fanático torcedor do Santo André poderia imaginar atuação tão consistente do time diante do Água Santa, ontem, na primeira partida da semifinal da Série A-2. Com determinação impressionante, o Ramalhão fez 2 a 0 no Netuno e deu passo importante para ir à decisão e, consequentemente, obter a vaga na elite do Campeonato Paulista.

O duelo de volta será no próximo domingo, às 11h, no Inamar, em Diadema. O Água Santa terá de vencer por dois gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis ou por três para se classificar. O Santo André avança mesmo se perder por um gol de diferença.

O elenco andreense foi recebido por grande festa armada pelos torcedores no Bruno Daniel. Com fogos e fumaça, eles passaram confiança ao time.

Em síntese, o jogo foi entre uma equipe raçuda, determinado, com cara da Série A-2, que era o Santo André, contra um Água Santa com muito mais qualidade técnica e que acharia que poderia vencer a qualquer momento. Não existia bola perdida para os andreenses, que amassaram o Netuno no início da partida e já tinha criado ótima oportunidade com Maikinho, antes de abrir o placar, aos dez minutos. Cristian cobrou escanteio e Rhuan, livre, cabeceou para a rede.

O Santo André seguiu esbanjando vitalidade e via o apático adversário tentar reagir. Cristian e Raphael Toledo desperdiçaram chances claras para liquidar a fatura no primeiro tempo, mas também viram o goleiro Thomazella trabalhar em cabeceio de Alvinho.

Na etapa final, o Santo André já não tinha o mesmo ímpeto, principalmente porque estava esgotado fisicamente pelo esforço nos primeiros 45 minutos. Nem assim o Água Santa conseguiu se impor.

As mudanças do técnico Fernando Marchiori renovaram a bateria do Santo André. Guilherme Garré, que havia acabado de entrar, fez ótima jogada pela direita e achou Cristian, que desajeitado, empurrou a bola para o gol, aos 27 minutos.

A vantagem satisfazia o Ramalhão, que não recuou. Pelo contrário. As mudanças do treinador foram na tentativa de colocar o time mais à frente, provavelmente aproveitando o atordoado Água Santa. Marchiori sabia que um terceiro gol seria a tampa do caixão do clássico.

Márcio Ribeiro diademense gesticulava na beira do gramado e tentava ajustar o Netuno. Nada do que ele tentou, funcionou. O Santo André seguiu soberano na partida. Desta vez, a raça prevaleceu.

Rhuan vira artilheiro improvável

Assim como aconteceu nos 2 a 1 sobre o Rio Claro, nas quartas de final, o lateral-direito Rhuan e o meia Cristian definiram mais uma partida à favor do Santo André. Foram deles os gols que garantiram os 2 a 0 diante do Água Santa, ontem, no Bruno Daniel.

Rhuan usou a cabeça e disse que balançar a rede não é sua especialidade. “Difícil fazer gol, principalmente de cabeça, mas estou muito feliz. Pude ajudar nas quartas de final e hoje (ontem) demos passo grande”, comentou o lateral, que pediu pés no chão ao time. “Está tudo em aberto ainda, mas estamos em vantagem. Temos de respeitar muito a equipe do Água Santa.”

O meia Cristian usou toda experiência absorvida nos seus 39 anos, muitos deles dedicados ao futebol, para abaixar a euforia da equipe. “Vantagem é muito importante, mas o Água Santa tem a melhor equipe do campeonato. Temos de comemorar esses dois gols, mas não tem nada definido ainda. Tem o outro jogo, na casa do adversário, e vai ser bem mais complicado, com toda certeza. A pressão vai ser grande, mas estamos preparados. Quem quer subir tem de estar pronto para esses jogos decisivos”, cobrou o meia, que chegou a três gols no campeonato e se igualou a Carlos Alberto e Ícaro, como os artilheiros da equipe.

Cristian, que foi um dos jogadores mais determinados em campo, se atirando em cada bola, explicou de onde saiu tanta vontade.” É uma final para nós, tem de ter determinação, dar 100%, estar focado e concentrado o tempo todo. Foi o que nós fizemos. Felizmente saímos com a vitória, agora é descansar e depois já pensar na partida de volta”, finalizou o meia.

Serginho assume que Netuno fez partida abaixo da esperada

O volante Serginho definiu em poucas palavras a diferença de Santo André e Água Santa, ontem. Para o experiente jogador, a sintonia dos anfitriões estava melhor ajustada ao momento decisivo do campeonato. “Entramos a dez, os caras entraram a 100 (km/h).”

Visivelmente abalado pela derrota, Serginho assumiu que o time sentiu o revés. “Foi dolorida essa derrota. Mas temos de esquecer. Agora vamos conversar essa semana para acertar os erros que tivemos para mudar de postura no Inamar”, aconselhou.

O volante confia no fato de atuar ao lado da torcida para reverter a situação e buscar o acesso. “Temos de igualar na vontade com eles, colocar em prática o que fizemos no campeonato e aproveitar o fato de estarmos em casa”, opinou.