Santo André quer informatizar centros de saúde

Junior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



14/04/2019 | 07:00



Ao lado do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), o secretário de Saúde do município, Márcio Chaves (PSD), estimou que até novembro deste ano todas as unidades do setor serão informatizadas. Ontem à tarde a dupla vistoriou as instalações da Policlínica e Clínica da Família Humaitá, que será inaugurada hoje. “Estamos lançando uma série de programas novos no sentido de dar qualificação aos equipamentos”, frisou Márcio Chaves.

Na véspera da inauguração da unidade, o prefeito antecipou detalhes da modernização do equipamento, que no passado abrigava uma UBS (Unidade Básica de Saúde). “Além de a gente entregar um novo padrão do equipamento em si, fisicamente falando, a gente aumentou os serviços. Vamos ter, além da policlínica, as equipes de Saúde da Família, e a odontologia, que é uma novidade das policlínicas”, ressaltou Paulo Serra, ao destacar que a idealização do equipamento foi feita “sob medida” para os moradores do entorno. “Nesse caso, a gente trouxe a odontologia e a geriatria”. Segundo o secretário, a população residente no bairro está próxima da terceira idade.

INTERVENÇÕES

A Policlínica Vila Humaitá, que passou por obras de modernização do programa Qualisaúde, contará com quatro consultórios, sendo um de clínico geral, um de pediatria, um de ginecologia e um de odontologia, além de contar com atendimento de enfermagem e geriatria. Um dos diferenciais da unidade será a implantação de três equipes de estratégia Saúde da Família, o que vai possibilitar aumento considerável na quantidade de atendimentos ao mês.

QUALISAÚDE

A Policlínica Vila Humaitá será o 12º equipamento inaugurado com o padrão Qualisaúde. Em 2018 foram inaugurados a Clínica da Família Jardim Cipreste, Policlínica Campestre, Policlínica Jardim Bom Pastor, Centro Médico de Especialidades Xavier de Toledo, Policlínica Parque Novo Oratório, Centro Médico de Especialidades Referência em Infectologia, Centro de Distribuição de Medicamentos, Centro de Diagnósticos do CHM e o Complexo Regulador Municipal, responsável pela gestão das vagas por consultas e exames da rede. A previsão é de que três outros equipamentos modernizados pelo Qualisaúde sejam entregues até julho: UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Perimetral, Reabilita e Policlínica Parque das Nações.