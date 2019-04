A Firestone, história escondida

Ademir Medici



Fernando Villafranca, colaborador assíduo desta página Memória, é paulistano, mas possuí raízes fincadas em Santo André. Ele teve entre os seus clientes a Firestone. Tornou-se amigo dos diretores e presidentes. Por isso, reúne um material maravilhoso da história da empresa. E revela um fato incrível: ele sabe onde está a iconografia da Firestone, fato que talvez passe despercebido pelas novas direções.

Villafranca tanto frequentou a unidade andreense da Firestone, que se tornou um colaborador sem registro em carteira, mas atento a tudo o que focaliza a empresa. Segundo ele, fotos e outros materiais encontram-se numa estante ou armário de um prédio quase reserva técnica num dos cantos da fábrica em Santo André. “Se houver interesse da Firestone, eu vou lá e mostro onde é.”

Enquanto esta tabelinha cineasta-fábrica não acontece, ficamos com as três imagens de hoje, devidamente identificadas por Fernando Villafranca, verdadeiro construtor da história da Firestone e de tantas outras instituições dentro e fora do Grande ABC.

A caminho do centenário: 1923-2023

Condensação de um histórico feito pela Firestone Comercial

Harvey S. Firestone deixou a fazenda em que nasceu, na pequena cidade de Columbiana, Ohio (Estados Unidos), para empreender em sua maior paixão: as corridas automobilísticas. No dia 3 de agosto de 1900, fundou a Firestone, atualmente, uma multinacional com produção anual superior a 100 milhões de pneus e parte de um dos maiores conglomerados do mundo.

A chegada ao Brasil ocorreu em 1923. A Firestone veio para investir em um país que já estava apaixonado pela novidade do setor automotivo. Os cerca de 30 mil carros que já circulavam aqui confirmavam o fenômeno em que a empresa se transformara nos Estados Unidos e também na Europa. O primeiro escritório foi inaugurado em São Paulo.

Em 1939, ano em que se iniciou a Segunda Guerra Mundial, foi decidido que o País precisaria implantar uma unidade nacional. A fábrica em Santo André foi construída em uma área coberta de 11.720 metros quadrados, com 333 funcionários e capacidade de produção de 12,3 mil pneus por mês.

Em abril de 1967, foi vulcanizado o primeiro pneu na unidade número dois da Firestone brasileira, no Estado do Rio de Janeiro. O Brasil era, então, o único País fora dos Estados Unidos que recebia uma segunda unidade fabril – desativada em 1982, para que a produção se concentrasse em Santo André.

A Bridgestone comprou a Firestone em 1988 e manteve importantes investimentos na empresa, que crescia exponencialmente. Hoje, quase um século de Firestone no Brasil, a fábrica continua instalada no mesmo endereço.

NOTA DA MEMÓRIA

E ali mesmo, no Vale de Capuava, há um cantinho da fábrica que guarda a sua memória. Fernando Villafranca se propõe a revelar este verdadeiro tesouro.

‘Foto autêntica de um político brasileiro’

