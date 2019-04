Sec. Tesouro dos EUA diz que negociação comercial com China está próxima do fim

13/04/2019 | 18:41



O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, afirmou que o Estados Unidos e a China continuam fazendo progressos nas negociações comerciais e estão "se aproximando da rodada final das últimas questões". As declarações foram concedidas, em coletiva de imprensa, no encerramento do encontro do Comitê Financeiro e Monetário Internacional (IMFC, na sigla em inglês) do Fundo Monetário Internacional do (FMI), ocorrido neste sábado, em Washington.

Mnuchin disse que ele e Robert Lighthizer, representante comercial dos EUA, terão duas teleconferências na próxima semana com autoridades chinesas para trabalhar em um conjunto cada vez menor de questões. "Não quero entrar nos detalhes das negociações, especialmente nas tarifas", disse Mnuchin. Ele acrescentou que as delegações estão "discutindo se são necessárias mais reuniões presenciais".

Segundo Mnuchin, as duas potências concordaram que o acordo terá "aplicação efetiva de ambos os lados, incluindo um gabinete de fiscalização detalhado pelas contrapartes". "Há certos compromissos que os EUA estão assumindo neste acordo e certos compromissos que a China está assumindo. Espero que a fiscalização funcionasse nos dois lados", acrescentou. Sobre os compromissos acordados pelos Estados Unidos, o Secretário se limitou a dizer que incluem "certas coisas que fazemos hoje e que estamos reafirmando".

No evento, Mnuchin também discutiu relações comerciais com representantes da Alemanha, Coreia do Sul, México e Suíça. Fonte: Dow Jones Newswires