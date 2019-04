Santo André vence Água Santa e sai na frente por vaga na elite

Anderson Fattori

do Diário do Grande ABC



13/04/2019 | 16:59



Em um Bruno Daniel com 6.356 torcedores, o Santo André venceu o Água Santa por 2 a 0 na tarde deste sábado e deu passo importante na luta por vaga na elite do Campeonato Paulista.

O jogo de volta será no próximo domingo, às 11h, no Estádio do Inamar, em Diadema. O Santo André pode perder por um gol de diferença que ainda assim garante o acesso. Se o Netuno fizer dois gols leva a decisão para os pênaltis.

O Ramalhão se impôs em casa, pressionou o Água Santa até abrir o placar com Rhuan, aos dez minutos do primeiro tempo. Depois de desperdiçar pelo menos três chances claras, o Santo André fechou o placar com Cristian, aos 27 da etapa final.