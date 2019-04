PSDB tende a trocar comando do partido em Santo André e São Bernardo

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



14/04/2019 | 07:00



A eleição interna do PSDB marcada para hoje em Santo André e São Bernardo tende a consolidar mudança de nomes dos presidentes dos diretórios municipais, mas o cenário deve ser de manutenção dos grupos que já têm alinhamento às atuais executivas. A convenção acontece entre 8h e 12h, abrangendo apenas cidades com mais de 500 mil eleitores – além dos municípios da região, o número limita à Capital, Osasco, Guarulhos, São José dos Campos e Campinas.

Em solo andreense, por exemplo, o principal nome cotado à presidência do tucanato local é o de Edson Salvo Melo, filiado ao partido desde 2017. Ex-multisecretário do governo Aidan Ravin (Pode, 2009-2012), Salvo Melo, atualmente, está lotado como diretor de projetos especiais, na Secretaria de Educação, do governo Paulo Serra (PSDB), de Santo André. Ele se filiou ao PSDB quando trabalhou no alto escalão do Paço de Cubatão.

Outros nomes ainda podem aparecer na concorrência, mas Salvo Melo registra apoio de boa parte do diretório. “Estou na disputa do processo de eleição (interna), mas não sei se há outras chapas inscritas”, ponderou Salvo. Atual dirigente da executiva, Ricardo Torres não tentará a reeleição, segundo informações, sob alegação que se dedicará ao filho, recém-nascido. Torres reatou com o grupo de Paulo Serra antes da disputa anterior, o que acabou em acordo por apoio.

Pelas normas, os votantes vão eleger a chapa do diretório, que ficará responsável pela escolha da executiva da sigla. Segundo o coordenador regional do PSDB, Márcio Canuto, os tucanos têm a intenção de eleger perfis que estejam alinhados ao do governador de São Paulo, João Doria (PSDB). Ele tem sinalizado que, em âmbito nacional, o ex-ministro Bruno Araújo é a figura ideal. Na esfera estadual, o quadro cogitado é o de Marco Vinholi, integrante do primeiro escalão do governador.

“O PSDB é um partido plural. Há espaço para todos, porém, queremos realizar renovação dentro do partido. É hora de abolir a maneira de como era feita a velha política”, disse Canuto. “Se por um acaso percebermos alguém que não está alinhado com essa maneira de pensar, nós vamos chamar esta pessoa para conversar”, emendou o dirigente.

Em São Bernardo ainda não há definição sobre quem deverá substituir Fernando Leça, que comanda o tucanato municipal. De acordo com Canuto, o possível sucessor deve ser fechado no próprio fim de semana, em encontro entre militantes, vereadores e o prefeito Orlando Morando (PSDB). “Creio em disputa saudável. O partido está alinhado”, citou Canuto. (colaborou Fábio Martins)