13/04/2019 | 17:11



Mariana Goldfarb foi flagrada com roupa de academia neste sábado, dia 12 prestes a subir no altar para dizer sim à Cauã Reymond. O casal escolheu uma pousada em Minas Gerais para acontecer uma cerimônia super íntima.

Sofia, filha de Cauã com Grazi Massafera também está presente e apareceu brincando com um cachorrinho.

E nada melhor do que os pés no chão para receber uma boa energia da natureza, né? Cauã e Mariana tiraram os tênis e andaram pela pousada juntinhos e descalços. Parece que tem um casal bem apaixonado, né? Em uma das fotos, Cauã foi clickado dando um belo de um sorriso e uma pequena apalpadinha no bumbum da amada.