Carolina Oliveira abre o jogo e fala sobre experiência em série americana

13/04/2019 | 17:11



Carolina Oliveira deu uma entrevista para a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo e contou como que foi a experiência de participar da gravação da série americana Down escrita pelo mesmo autor do filme Transformers. Na trama, a atriz sofre um sequestro por uma tribo e acaba prometida em casamento ao filho do líder do grupo e ela conta como foi desenvolver isso tudo na série.

- Foi tudo muito rápido. Fiz o teste e na mesma semana eles me colocaram num avião a caminho da Irlanda. Fui estudando o texto no meio da viagem. Além das cenas em inglês, tive que aprender um idioma fictício que é falado na série. Eles me enviaram os áudios e fui escutando durante a viagem. O bom é que eu tenho muita facilidade com línguas, então, não tive problemas disse a atriz.

Carolina é uma pessoa que é super dedica ao que faz, tanto que ela tem vário projetos correndo ao mesmo tempo, mas o que chama mesmo a atenção é que ela está trabalhando na área desde os 11 anos de idade e ela ainda confessou para a publicação que nunca planejou ser uma atriz.

- Quando estava em Caminhos das Índias, contracenei bastante com o Tony Ramos e ele me ensinou que a nossa profissão envolve muita técnica. Até então, não entendia bem isso. Só chegava e fazia o que me mandavam. A partir daí, falei para minha mãe que eu precisava estudar para saber se era o que eu queria. Fiz um monte de cursos e hoje sei que, sim, essa é a minha profissão da minha vida. Que fofa!