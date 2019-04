Filha de Arnold Schwarzenegger exclui um dos irmãos em uma foto

13/04/2019 | 16:11



A filha de Arnold Schwarzenegger, Katherine, usou as suas redes sociais na última semana para compartilhar uma série de fotos ao lado de todos os seus irmãos em sua timeline, em comemoração ao Dia dos Irmãos nos Estados Unidos.

Na publicação Katherine está ao lado de Christina de 27 anos de idade, Patrick de 25 anos de idade e Christopher de 21 anos de idade, mas o que chamou mesmo a atenção foi a ausência de seu meio irmão, Joseph, de 21 anos de idade.

Os seguidores logo perceberam a falha que na verdade não parecia tanta falha e mais uma ação proposital mesmo e começaram a questionar Katherine que não demorou muito para aparecer e soltar uma resposta atravessada.

- Vi em seu perfil que diz 'Deus sempre'. Só queria lembra-lo da presença de Deus em todas as nossas vidas e até mesmo na sua enquanto você vem espalhando palavras ofensivas e de julgamento. Ele não julga você ou qualquer um de nós. Estou rezando por você e mandando amor para você, não porque o que você disse é OK, mas porque eu acredito que você precisa de amor para curar o que está causando comentários assim. Deus te abençoe!, compartilhou a filha do Exterminador do Futuro.