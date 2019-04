Susan Boyle volta ao palco de Britain's Got Talent 10 anos após sua primeira audição

13/04/2019 | 16:11



Foram divulgadas as primeiras imagens de Susan Boyle no palco de Britain's Got Talent! Ela, que tem 58 anos de idade, voltou ao reality dez anos depois de impressionar os juízes em 2009 durante sua primeira audição e cantou a faixa que a tornou famosa, I Dreamed A Dream.

O vídeo foi ao ar na última sexta-feira, dia 12, e mostrou a cantora no programa enquanto canta para os jurados Simon Cowell, Alesha Dixon, Amanda Holden e David Walliams. Em entrevista para o Edinburgh Evening News, ela declarou:

- Estou cantando a música que começou tudo, I Dreamed A Dream, para comemorar os dez anos. É maravilhoso. Nós gravamos isso em janeiro no Palladium, então quase uma imagem espelhada de 2009, só que eu fiquei mais do que satisfeita com o primeiro teste e provavelmente um pouco mais profissional. Foi uma experiência muito boa e claro que não houve pressão de 2009. Foi ótimo ver os rostos antigos.

A primeira vez que participou do reality, a cantora ficou em segundo lugar. Agora, porém, poderá tentar o primeiro lugar novamente no America's Got Talent: The Champions, um show em que as antigas estrelas competem entre si.