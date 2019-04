Do DGABC



13/04/2019 | 15:51



A equipe do 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) apreendeu na tarde deste sábado um menor na Rua Luiz Pinto, no bairro Montanhão, em São Bernardo. Na casa foram encontrados quatro motos motos, nove celulares, um motor de moto e diversas peças de motos, todos produtos de roubo, de acordo com informações da PM (Polícia Militar). Segundo policiais, o rapaz se assustou com a presença dos agentes, tentou se esconder no imóvel, mas foi capturado.