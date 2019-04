Atlético de Madrid vence em casa e diminui vantagem do Barcelona para 9 pontos

13/04/2019 | 15:52



A possibilidade de o Atlético de Madrid ultrapassar o Barcelona e faturar o título do Campeonato Espanhol se tornou remota após a derrota no clássico da semana passada, mas ao menos o time fez a sua parte na 32ª rodada. Neste sábado, derrotou o Celta de Vigo por 2 a 0, em casa, e diminuiu a vantagem do líder para nove pontos.

Para isso, o Atlético também foi favorecido pelo tropeço do Barcelona, também neste sábado, que não saiu do 0 a 0 com o lanterna Huesca, fora de casa. Com isso, os madrilenhos chegaram aos 65 pontos contra os 74 dos catalães. E estão com cinco de vantagem para o terceiro colocado Real Madrid, que ainda vai jogar nesta rodada. Já o Celta parou nos 32 pontos, em 16º lugar, e corre o risco de terminar a rodada na zona de rebaixamento.

Em casa, o Atlético, que escalou o brasileiro Filipe Luís como titular, abriu o placar no fim do primeiro tempo. Aos 42 minutos, o francês Griezmann cobrou falta com precisão, colocando a bola no ângulo esquerdo da meta do Celta.

O segundo gol saiu na etapa final e contou novamente com a participação de Griezmann.

Aos 29 minutos, em contra-ataque, o francês deu um passe em profundidade para Morata, que bateu do meio da área para as redes.

Assim, o Atlético se vingou da derrota em Vigo, no primeiro turno do Espanhol, por 2 a 0. O time madrilenho voltará a jogar pelo torneio nacional no próximo sábado, fora de casa, contra o Eibar. No mesmo dia, o Celta será mandante contra o Girona.