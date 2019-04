13/04/2019 | 15:11



Selena Gomez retornou aos palcos com muito estilo! A cantora, que se internou em uma reabilitação no fim de 2018 para cuidar da sua saúde mental, surpreendeu ao aparecer no Coachella 2019 para cantar a música Taki Taki, em parceria com Cardi B, Ozuna e DJ Snake.

A aparição da cantora marca seu retorno, já que havia se afastado das apresentações públicas devido à internação.

Ao lado da rapper, Selena entregou uma performance com muita dança e fez todo mundo sair do chão no festival que está acontecendo na Califórnia, Estados Unidos.