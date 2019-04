Khloé Kardashian faz pequena festa para True

13/04/2019 | 15:11



Quem nasceu pra ser diva, fica diva até na foto da cena pós-parto, né!? Khloé Kardashian decidiu compartilhar na última sexta-feira, dia 12 uma fotinho em que segura a pequena True logo após a bebê vir ao mundo tudo para dizer que sua filha estava comemorando o primeiro aninho de vida.

Khloé encheu seus Stories com fotos e vídeos da bebê admirando os balões espalhados pela cama, que inclusive a mamãe babona não mediu esforço para lotar o teto da casa com balões. Entre bolas, estrelas e corações, o número um em formato de bexiga também estava presente. Que fofo!

A festinha foi super íntima e por mais que Khloé goste de ostentar, assim como todas as Kardashians, dessa vez não seria diferente. A quantidade de flores espalhadas pela casa foi algo até assustador! Lembra do aniversário de Dream Kardashian que os fãs encontraram uma barata passeando perto do bolo? Pois é, para True teve bolo sem barata. Ufa! E parece que o pessoal gosta mesmo de um glacê!

E a grande aniversariante do dia não poderia faltar nas fotos da mamãe babona. True apareceu nas publicações de vestidinho branco e um óculos escuro totalmente estiloso com os dizeres: Aniversário da True. Não dá vontade de morder essa fofura?