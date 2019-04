Anderson Fattori



13/04/2019 | 15:03



O elenco do Santo André foi recebido com grande festa agora no Bruno Daniel onde as 15h o time enfrenta o Água Santa na primeira partida da semifinal da Série A-2. Cerca de 200 torcedores munidos com fogos e fumaças azul e amarela animaram o elenco. "Vamos retribui em campo", prometeu o zagueiro Ícaro. Quem avançar à final garante vaga na elite do Paulistão em 2020. O jogo de volta será dia 21, às 11h, no Inamar, em Diadema.