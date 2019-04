Governador do Estado mantém Metrô entre alternativas para a Linha 18

Evaldo Novelini

do Diário do Grande ABC

Júnior Carvalho

do Diário do Grande ABC



13/04/2019 | 14:23



O governador João Doria (PSDB) mantém o Metrô entre os modais estudados para a Linha 18-Bronze, que ligará o Grande ABC à Capital. O modelo, que vem sendo reivindicado pela população e por representantes da sociedade civil organizada, disputa espaço com o BRT, sigla em inglês para ônibus de alta velocidade. A resposta sai ainda no primeiro semestre. Até o fim do ano, o tucano também quer anunciar a data do início das obras. Em visita a Santo André na tarde deste sábado (13), onde participou da entrega de 1.092 títulos de propriedades de imóveis do Conjunto Habitacional Capuava, ele garantiu que nenhuma alternativa está descartada.



“Até o fim do mês de junho terminamos os estudos básicos e antes do fim do ano (sai) a decisão (de) qual será a opção do governo do Estado, se será monotrilho ou uma linha de BRT, de alta velocidade e alta capacidade. O que nós não vamos fazer é o silêncio. O silêncio é a arma dos medíocres, dos covardes que não tomam decisões. O meu governo vai tomar uma decisão. Alguns podem gostar; outros, não”, declarou o governador em entrevista coletiva realizada após o evento, no Parque Erasmo Assunção.



Doria foi questionado algumas vezes por jornalistas sobre se descartava o Metrô para a região, mas negou todas elas. “Vamos, oportunamente, quando nós anunciarmos a solução, dizer se será ou não descartado”, disse. O governador afirmou que a resposta sobre o modal da Linha 18 vai sair em junho, assim que forem concluídos os estudos do grupo de trabalho que reúne técnicos das secretarias dos Transportes Metropolitanos e de Governo, entre outras áreas. O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC pleiteia duas cadeiras na mesa de discussão.



“Senti que há disposição do governador em debater a questão”, sintetizou o prefeito de Santo André e presidente do Consórcio, Paulo Serra (PSDB). Durante o discurso, o anfitrião agradeceu a Doria pela “coragem” de ter retomado a discussão da Linha 18. O compromisso para a implantação do Metrô no Grande ABC foi assumido em 22 de agosto de 2014 pelo então governador Geraldo Alckmin, também tucano, que assinou contrato com o Consórcio Vem ABC. A promessa era que as obras começariam em 60 dias e seriam concluídas em outubro de 2017, mas até hoje seguem no papel.



A Linha 18-Bronze deve ter 13 estações, saindo do Centro de São Bernardo, passando por Santo André e São Caetano e desembocando na Estação Tamanduateí, da Linha 2-Verde do Metrô e da Linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). A ideia era executá-la por meio de PPP (Parceria Público-Privada), com recursos do Estado, da União e do consórcio vencedor, formado pelas empresas Primav, Cowan, Encalso e Benito Roggio. O custo total seria de R$ 4,26 bilhões, sendo de responsabilidade do governo do Estado a desapropriação para abrir espaço ao trajeto.