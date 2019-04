13/04/2019 | 14:11



Parece que Ariana Grande terá uma ajudinha para lá de especial durante o Coachella 2019! Segundo o site TMZ, a cantora receberá no palco a boyband ''NSYNC para performar na noite do próximo domingo, dia 14, durante seu show no festival!

Pelo que parece, ainda não foi confirmado o que, de fato, será tocado na possível colaboração dos artistas. Porém, vale dizer que o grupo ocupa um lugar importante no coração da cantora já que, recentemente ela postou um vídeo ao lado da mãe no show da boyband quando ainda era pequena.

De qualquer forma, já dá para imaginar uma performance e tanto, ainda que sem a presença de Justin Timberlake. Não é mesmo?