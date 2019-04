Bombeiros buscam 17 pessoas e acreditam que pode haver sobreviventes em Muzema

13/04/2019 | 13:20



O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro informou no fim da manhã deste sábado, 13, que trabalha com a possibilidade de ainda encontrar sobreviventes nos escombros dos dois prédios que desabaram na manhã de sexta-feira, na zona oeste do Rio. A corporação informou que são 17 desaparecidos, número ainda maior do que vinha sendo divulgado.

Apesar de já terem se passado mais de 30 horas do desabamento, os bombeiros acreditam que ainda podem encontrar sobreviventes. "Este cenário (queda de edifício) é muito mais propício a encontrar vida (do que num deslizamento de terra), porque a gente pode trabalhar com células, pequenos habitáculos onde as pessoas podem se manter vivas", explicou o coronel Luciano Sarmento, que coordena a operação.

Segundo Sarmento, as buscas por sobreviventes irá continuar até o fim da operação. "Temos relatos de pessoas que sobreviveram até sete dias nessas condições. Vamos trabalhar até o fim da operação com essa possibilidade."