Sinais do Planalto

Do Diário do Grande ABC



13/04/2019 | 13:19



Uma ligação de Jair Bolsonaro a Roberto Castello Branco, presidente da Petrobras, custou R$ 32,3 bilhões em um único dia. O número representa a perda de mercado da estatal após a ordem do chefe do Executivo federal para que a empresa cancelasse o anúncio do reajuste de 5,7% no preço do diesel, que havia sido feito na quinta-feira.

A atitude de Bolsonaro, tomada por receio de uma nova paralisação dos caminhoneiros, desagradou o mercado e as ações da petroleira brasileira despencaram. Foi a maior queda desde junho de 2018, quando Pedro Parente deixou o primeiro posto da empresa e, assim como hoje, assustou quem aposta na compra e venda de seus papéis.

O contato de Bolsonaro, que segundo ele estava surpreso com o valor do reajuste, foi um péssimo sinal. Aos olhos dos investidores significou extrema queda de credibilidade em relação à Petrobras. Foi como um flash back de episódios ocorridos em tempos não tão remotos, nos quais os governos petistas ignoraram a valorização do barril do petróleo no Exterior e, artificialmente, mantiveram os preços cobrados nas bombas brasileiras.

O resultado dessa política ainda está vivo na memória dos brasileiros, e ficou evidenciado na imensa crise econômica à qual o País foi alçado quando os valores dos combustíveis tiveram de voltar ao patamar do ‘mundo real’.

Ontem, depois de as ações da Petrobras escorregarem pelo tobogã da desvalorização, Bolsonaro tentou corrigir e negou que seja intervencionista, além de garantir que não irá praticar política semelhante aos antecessores. Pode até ser sincero, mas ainda é pouco para impressionar o mercado, um organismo que não se comove com palavras, mas que se especializou em ler os indícios e, a partir deles, traçar as suas estratégias.

Na terça-feira, Bolsonaro e a cúpula da Petrobras se reúnem para tratar do tema. É preciso que as duas partes afinem o discurso e façam os acenos necessários à reconquista do mercado.