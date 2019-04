13/04/2019 | 13:11



Angelina Jolie e Brad Pitt estão oficialmente solteiros, de acordo com a revista People. Mais de dois anos e meio após entrarem com o processo de divórcio, eles ficarão solteiros já que pediram para que a medida legal fosse tomada antes do final do processo inteiro.

Advogados deram entrada no pedido de mudança de estado civil na sexta-feira, dia 12. Enquanto isso, o processo que decide sobre a guarda dos filhos dos dois e divide os bens milionários deles continua.

Juntos, eles têm seis filhos, Maddox, de 17 anos de idade, Pax, de 15, Zahara, de 14, Shiloh, de 12 e os gêmeos Vivienne e Knox, de 10 anos de idade.