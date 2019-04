Datafolha: Forças Armadas é a mais confiável para os brasileiros

13/04/2019 | 10:00



As Forças Armadas são consideradas como a instituição mais confiável para os brasileiros, segundo pesquisa divulgada ontem (12) pelo Datafolha. O levantamento aponta que 45% dos entrevistados dizem "confiar muito" em Exército, Marinha e Aeronáutica. Em seguida está a Presidência da República (com 29%), Ministério Público e Judiciário (ambos com 25%). A Imprensa recebeu 24% das respostas.

Para os militares, o número é oito pontos maior do que o registrado em junho (37%). O levantamento aponta ainda que 35% dos brasileiros confiam pouco na instituição e 18% dizem não confiar. A pesquisa foi feita antes da morte, por 80 tiros disparados por militares do Exército, do músico Evaldo de Santos Rosa, no Rio de Janeiro.

A confiança é maior na região sul (50%) e entre homens (55%). Entre as mulheres, cai para 36%. Entre apoiadores do governo Jair Bolsonaro, o índice cresce para 69%.