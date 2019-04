13/04/2019 | 08:09



O Ministério da Educação divulgou que 3.687.527 estudantes solicitaram a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A análise será feita até o dia 17 e as inscrições vão de 6 a 17 de maio. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.