Consolação recebe competição de carros sem motor; confira outros passeios em SP

13/04/2019 | 06:00



Na Rua da Consolação, 70 equipes participam da Red Bull Ladeira Abaixo, competição com carros sem motor, decorados com homenagens a pontos turísticos de São Paulo, personagens de desenhos animados e até memes de internet. Os participantes descerão a ladeira, um de cada vez, para apresentar seus veículos estilizados, que serão avaliados por jurados no local. A equipe vencedora será anunciada no mesmo dia e, como prêmio, ganhará uma viagem à Inglaterra, com visita à fábrica da Red Bull Racing. R. da Consolação, s/nº, metrô Paulista. Dom. (14), 9h/18h. Grátis. Inf.: bit.ly/redbull2019

FEIRA DE BRECHÓS VITRINE CRIATIVA

Cerca de cem expositores vendem peças customizadas, acessórios e sapatos no local, com valores a partir de R$ 5, dentro do espaço Vila Butantan. R. Agostinho Cantu, 47, metrô Butantã, 3564-8731. Sáb. (13) e dom. (14), 11h/20h. Grátis (pede-se a doação de 1 kg de alimento não perecível). Inf.: bit.ly/FBrech

FEIRA DO LIVRO DA UNESP

Mais de 150 editoras participam da 2ª edição, com descontos de, no mínimo, 50%. Palestras integram a programação, com inscrições feitas pelo site. R. Jornalista Aloysio Boindi, s/nº, metrô Barra Funda, 3242-7171. 6ª (12), sáb. (13) e dom. (14), 9h/21h. Grátis. Inf.: www.feiradolivrodaunesp.com.br

INSPIRA - AÇÕES PARA UMA VIDA SAUDÁVEL

Com mais de 400 atividades nas unidades do Sesc, a 2ª edição do evento tem palestras, oficinas e vivências com propostas para uma vida mais saudável. Uma das atrações é a Biodança, dinâmica que estimula a comunicação com o próprio corpo - no sábado (13), das 10h às 11h30, no Sesc 24 de Maio (R. 24 de Maio, 109). No Sesc Campo Limpo (R. Nossa Sra. do Bom Conselho, 120), aulas de Tai Chi Chuan ensinam movimentos da prática chinesa, no sábado (13) e domingo (14), das 10h30 às 11h30. Até 28/4. Grátis. Programação: www.sescsp.org.br/inspira

MERCADO DAS MADALENAS

A feira reúne expositores de moda e inclui atividades gratuitas, como a aula de meditação, que ocorre nos dois dias de evento, às 11h (para participar, basta se inscrever no local 1h30 antes). Museu da Casa Brasileira. Av. Brig. Faria Lima, 2.705, Jd. Paulista, 3032-3727. Sáb. (13) e dom. (14), 10h/20h. Grátis.