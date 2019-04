Por obras, presidente da Câmara alega risco de incêndio

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



13/04/2019 | 07:43



Sob a justificativa de que o prédio do Legislativo corre risco de incêndio, o presidente da Câmara de Santo André, vereador Pedrinho Botaro (PSDB), sustentou que a reforma do imóvel, avaliada inicialmente em R$ 4,8 milhões, tem objetivo de dar segurança a quem trabalha e frequenta as dependências do espaço.

Pedrinho afirmou que essa reforma pode ser considerada como definitiva no prédio do Legislativo – a intervenção prevê resolver os problemas apontados como urgentes da casa. As explicações foram dadas durante coletiva de imprensa na tarde de ontem. “Em janeiro deste ano tivemos o desastre que aconteceu no Ninho do Urubu (centro de treinamento do Flamengo, que se incendiou matando dez garotos com idades entre 14 e 16 anos). Ficamos temerários, porque nosso diretor administrativo da Câmara tinha apontado isso para mim. (Janeiro) Foi um período em que usamos muito o ar-condicionado e estava sobrecarregando toda a parte elétrica”, declarou o tucano.

A assinatura da homologação da Teto Construtora, empresa que venceu o certame, deve acontecer na semana que vem, com prognóstico de que as obras tenham início em maio e terminem em setembro deste ano.

Intervenção mais cara em que a Casa passará, o projeto inclui, além da troca de fiação, a colocação de tacos de madeira no chão e de pastilhas nas paredes, a retirada de ares-condicionados velhos e a troca de iluminação por luzes de LED. Algumas intervenções foram exigência do Codephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo) e do Comdephaapasa (Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico-Urbanístico e Paisagístico de Santo André), que alegaram que a reforma tem que resgatar itens que pertenciam ao projeto original da Câmara. O prédio do Legislativo de Santo André é tombado pelo Comdephaapasa desde 2018 e pelo Condephaat desde 2013.

Como as obras também se darão no local onde ficam os gabinetes dos 21 vereadores que compõem o Legislativo da cidade, os parlamentares serão deslocados para a parte térrea do prédio e no auditório, que fica anexo à casa. Pedrinho pontuou ter apresentado o projeto de reforma e os motivos das intervenções no prédio para os colegas no dia 11 de fevereiro, frisando que a proposta não foi alvo de objeção.

Ontem, o vereador Alemão Duarte (PT), que visitou o local que receberá os parlamentares durante as obras, disse, em tom de desaprovação, que não concordava com os gabinetes improvisados e que conversaria com sua bancada. “O lugar é muito pequeno, não cabe todos os meus assessores e as pessoas que recebo (munícipes).”