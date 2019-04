Região oferece pontos de tira-dúvidas sobre Imposto de Renda

Marcela Munhoz

Do Diário do Grande ABC



13/04/2019 | 07:30



Faltam 15 dias para expirar o prazo de entrega da declaração do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) 2019. Até o momento, porém, apenas 278,4 mil, ou seja, 41% dos 678,9 mil contribuintes do Grande ABC que devem acertar as contas com o Leão enviaram seus dados para a Receita Federal – muitas vezes isso ocorre por não saber preencher cada item. Confira onde é possível tirar dúvidas gratuitamente na região.

A faculdade Anhaguera vai abrir as portas das três unidades para plantões. No campus Vila Assunção (Av. Alberto Benedetti, 444), em Santo André, o atendimento é hoje, das 8h às 12h. Na Vegueiro (Rua Atlântica, 731), em São Bernardo, das 9h às 16h. Na unidade Industrial (Av. Industrial, 3.330), em Santo André, será hoje, das 9h às 12h, e dia 27, das 9h às 16h.

Na FTT (Faculdade de Tecnologia Termomecanica) o mutirão acontece hoje, a partir das 8h. O evento Em Paz com o Leão será na sede do Centro Educacional da Fundação Salvador Arena (Estrada dos Alvarengas, 4.001).

Quem estiver passeando no Shopping Praça da Moça (Rua Manoel da Nóbrega, 712), em Diadema, também pode aproveitar para fazer perguntas no Imposto de Renda Solidário 2019. A ação será hoje, das 11h às 15h. Quem tiver dificuldades maiores será encaminhado à Faculdade de Diadema (Av. Alda, 831), parceira do projeto, que realizará mutirão simular hoje e dia 27.

Em todos os plantões é necessário levar documentos como RG, CPF (do titular e dependentes), título de eleitor, comprovante de endereço e, de preferência, o número do recibo da última declaração.