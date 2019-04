Ford Ka vai sair de linha na Europa; no Brasil nada muda

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



13/04/2019 | 07:30



Devido às vendas fracas, o Ford Ka vai sair de linha na Europa. O veículo, que lá é chamado de Ka +, é produzido na Índia. Com isso, o modelo de entrada da Ford europeia passará a ser o Fiesta. Diferentemente do mercado brasileiro, em que ele é um dos recordistas de vendas, o terceiro mais emplacado em março, com 8.341 unidades, de acordo com dados da Fenabrave (Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores), no Velho Continente ele perde espaço para o Renault Twingo e o Dacia Sandero.

Em entrevista ao site Carscoops, o gerente de comunicações de produto da Ford Europa, Finn Thomasen, confirmou a descontinuidade do modelo. “A produção do Ka + para a Europa será concluída em setembro e estará disponível para nossos clientes enquanto durarem os estoques.” É possível que a montadora lance modelo do Fiesta – que aqui será vai parar de ser fabricado em novembro, para ocupar lacuna.

Thomasen afirmou ainda que a Ford está preocupada com as emissões de CO2 no meio ambiente. “O Ka+ estaria sujeito a penalidades de CO2 em 2020, tornando-o menos atraente para os clientes em um segmento muito competitivo”, disse. “A decisão também está alinhada com nossa estratégia de fortalecer a marca Ford e criar negócio sustentável e rentável na Europa, inclusive tomando medidas para melhorar ou sair de linhas de veículos menos lucrativas.”

Questionada se a produção do Ka poderia ser afetada pela decisão na Europa, a Ford afirmou que nada muda na linha de produção de Camaçari (Bahia). É de lá que saem os veículos da linha para toda a América do Sul.

Em relação à compra da fábrica de São Bernardo pela Caoa, que encerrará a produção em novembro devido à decisão global de não fabricar mais caminhões na América do Sul, a Ford disse não ter mais informações.