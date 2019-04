Mudança de tática na comunicação de Lauro

Fabio Martins



A menos de dois anos para o fim do segundo mandato, o prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), mudou a estratégia de comunicação do governo. Na tentativa de minimizar instabilidade natural do longo período à frente do Paço, o verde tem adotado medidas para atenuar impacto do desgaste. Após troca no comando de secretarias, o chefe do Executivo ampliou o pessoal do setor, criou rádio interna, intensificou publicações de matérias positivas e nomeou, inclusive, quadro do PT que fazia duras críticas à administração nas redes sociais. O futuro político de Lauro ainda é incógnita, uma vez que plano embrionário de sair candidato a deputado federal e renunciar o posto no meio do mandato não foi bem digerido. Cabe reiterar que ele já está na reeleição. Mas ele atua com o pensamento de fazer seu sucessor na cidade, em 2020 – com nome ainda incerto. O deputado estadual e ex-vice Márcio da Farmácia (Pode) e o vereador Marcos Michels (PSB) estão no jogo. Certo é que o verde articula driblar o fantasma enfrentado pelo seu antecessor Mário Reali (PT), que perdeu o pleito de 2012. A falha na comunicação era um dos pontos cruciais apontados na derrota do petista.

Visita tucana

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), participa hoje de evento de entrega de 1.092 títulos de propriedade do programa Cidade Legal do Conjunto Habitacional Capuava, em Santo André. Com a entrega dos documentos, as famílias passam a ser oficialmente proprietárias de suas moradias, antes irregulares. O tucano pretende também marcar presença no 6° Distrito Policial da cidade, localizado na Rua Sigma, Vila Mazzei, agora com atendimento 24 horas. Na ocasião, ocorrerá também o lançamento da central de videomonitoramento da Prefeitura, que irá compartilhar imagens com as polícias Civil e Militar, além da GCM (Guarda Civil Municipal).

Sem prazo

O vereador e líder do governo Lauro Michels (PV) na Câmara, Companheiro Sérgio (PPS), de Diadema, não soube ou evitou dar prazo para que os projetos que tratam do retorno da cidade ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e do acordo de parcelamento de dívidas possam ser apreciados no Legislativo. O prefeito sinalizou reingresso à entidade regional após indicativos de mudança de conceitos do órgão, a exemplo de abrir para participação de outros setores representativos da sociedade. A questão dos débitos, porém, é o passo mais delicado em razão de o caso ter sido judicializado. O Paço assinou termo de pagamento do passivo em 200 vezes.

Depois de desentendimentos

Após episódios de desentendimentos e críticas internas dos próprios filiados, o PT de Santo André tenta, minimamente, juntar os cacos da legenda e, na última reunião do diretório municipal, encaminhou o nome de cinco quadros na lista de possíveis candidatos ao Paço na eleição majoritária de 2020. Os ex-prefeitos Carlos Grana e João Avamileno são citados no rol, além dos vereadores Eduardo Leite e Bete Siraque, ambos com dois mandatos na Câmara, além do militante Eric Silva. A legenda busca se reerguer depois de derrota em 2016 e racha de grupos da sigla, escancarado no PED (Processo de Eleições Diretas).

Outra comissão

Nova comissão de assuntos relevantes foi designada no Legislativo de Santo André. Grupo, presidido pelo vereador Alemão Duarte (PT), tem ainda os parlamentares Rodolfo Donetti (PPS), Toninho de Jesus (PMN), Marcos Pinchiari (PTB) e Professor Jobert Minhoca (PSDB), e está destinado a estudar o impacto socioeconômico na cidade, causado pelo iminente fechamento da fábrica da Ford, localizada na vizinha São Bernardo. A saída da companhia norte-americana envolve cerca de 3.000 empregos diretos. Há negociações entre autoridades públicas e empresas para compra do espaço e manutenção dos postos de trabalho.