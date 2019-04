Consórcio pleiteia tribunal para casos envolvendo LGBT

Da Redação



13/04/2019 | 07:00



O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC recebeu ontem o coordenador de políticas para a diversidade sexual do Estado de São Paulo, Marcelo Gallego. A pauta do encontro foi a articulação para implementação de ações regionais voltadas à população LGBT da região, entre elas a criação do tribunal regional de mediação para casos relacionados à população LGBT, que teria o prédio do colegiado, em Santo André, como sede.

Também foram discutidas ideias para implementação de uma agenda cultural LGBT no Grande ABC, com, por exemplo, festival regional, feira de empregabilidade para trans e um selo de empresa parceira da diversidade sexual.

Foi acordado que Gallego participará da assembleia geral de prefeitos para apresentação do programa Transcidadania, ação social do poder público que tem como proposta fortalecer as atividades de colocação profissional, reintegração social e resgate da cidadania para a população LGBT em situação de vulnerabilidade.

“Me comprometo a estar pessoalmente aqui no Consórcio a cada três meses para que a gente possa aproximar a coordenação estadual com as outras cidades. Me comprometo, também, em atuar para trazer as mediações de conflitos da população LGBT para o Grande ABC de forma gradual. Teremos novidades pela frente”, promete Gallego.