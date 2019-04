Argentina anuncia saída da Unasul

12/04/2019 | 21:51



A Argentina anunciou nesta sexta-feira sua saída da União de Nações Sul-Americanas (Unasul), reduzindo a cinco o número de integrantes do bloco que aspirava a se converter em um polo de poder político na região contra a influência dos Estados Unidos.

"Esta decisão foi tomada no marco da crise que atinge esse organismo, manifestado na acefalia da Secretaria Geral por mais de dois anos, bem como por uma agenda com alto conteúdo ideológico e muito distante de seus objetivos iniciais e a desordem administrativa que prevaleceu na organização nos últimos tempos", afirma a chancelaria argentina em comunicado.

Das 12 nações que integravam o bloco fundado em 2008 pelo impulso do então presidente da Venezuela, Hugo Chávez, para marcar um limite à influência dos EUA na América do Sul, permanecem Uruguai, Bolívia, Suriname, Guiana e Venezuela. Fonte: Associated Press.