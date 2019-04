Condutora de van escolar atropela e mata suspeito em Santo André

Da Redação



13/04/2019 | 07:00



Uma condutora de van escolar atropelou e matou um homem no bairro Cidade São Jorge, em Santo André, na madrugada da quinta-feira. A mulher, de 53 anos e que preferiu não ter o nome divulgado, dirigia rumo à casa de um aluno por volta das 5h quando, na Rua Paraíba, se deparou com um indivíduo – posteriormente identificado como Carlos Kaique da Silva Modesto, 23, – atrás de uma árvore, em atitude suspeita. Ela resolveu dar uma volta no bairro e, ao retornar, foi abordada pelo homem com um revólver em punho, anunciando o assalto.

A motorista da van deu ré para tentar se desvencilhar de Modesto, porém, ficou encurralada. O homem correu em sua direção e, temendo assalto, ela acelerou o veículo e acabou atropelando o indivíduo, que morreu no local.

A PM (Polícia Militar) foi acionada pela mãe de um aluno. Com Modesto, foram encontrados dois celulares roubados, um relógio de pulso e um revólver sem munição, conforme o boletim de ocorrência. O indivíduo não tinha antecedentes criminais.

A ocorrência foi registrada no 3º DP (Vila Pires) de Santo André.