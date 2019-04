FPF antecipa grupos da Copa Paulista

Dérek Bittencourt



13/04/2019 | 07:00



A FPF (Federação Paulista de Futebol) decidiu antecipar o anúncio dos grupos da Copa Paulista e revelou aos representantes do Grande ABC quais serão seus adversários na primeira fase da competição. Santo André, EC São Bernardo, São Caetano e Água Santa estarão na Chave 4, junto com a Ponte Preta e o Grêmio Osasco. A ausência ficou mesmo por conta do São Bernardo FC, que abriu mão da participação – poderia pleitear um convite – por falta de dinheiro e interesse.

Azulão e Macaca estarão simultaneamente disputando jogos por suas respectivas séries do Campeonato Brasileiro. Assim, o time da região fará seus jogos da Copa Paulista às quartas-feiras, enquanto os compromissos pelo Nacional serão aos fins de semana. Já os campineiros devem optar por time B – composto pelos não utilizados no principal ou que estouraram a idade no sub-20.

O Netuno deverá disputar com aproximadamente 70% do time que chegou à semifinal do Paulista da Série A-2, enquanto Ramalhão e Cachorrão darão oportunidade às bases, apenas com contratações pontuais, visando a montagem do time de 2020.

Novidade entre os participantes será o Corinthians que, a exemplo da Ponte, utilizará equipe B, e integra o Grupo 3 (veja as chaves ao lado).

Na etapa inicial – com estreia em 23 de junho –, os 24 clubes serão divididos em quatro grupos. Os quatro melhores se classificam para novo chaveamento, do qual dois de cada avançam para a terceira fase, novamente grupalizada. Os dois melhores entre os grupos disputam semifinal e final, o último jogo desta fase previsto para 30 de novembro. O campeão tem direito a escolher entre vaga ao Campeonato Brasileiro da Série D de 2020 ou na Copa do Brasil. O vice fica com a opção restante.