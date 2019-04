Prefeitura fará a revitalização do 40º batalhão da PM

Da Redação



13/04/2019 | 07:00



A Prefeitura de São Bernardo fará a revitalização do prédio do 40º Batalhão da PM (Polícia Militar), localizado no Parque Espacial. A ordem de serviço foi autorizada pelo prefeito Orlando Morando (PSDB), na noite de ontem.

A revitalização terá um custo total de R$ 145 mil, com recursos próprios da administração, e as melhorias contemplam a manutenção geral da cobertura, bem como das partes hidráulica e elétrica. Também será feita a troca de pisos, portas e janelas. O prazo previsto para conclusão dos serviços é 45 dias.

“A segurança pública é um dever do governo do Estado, segundo a Constituição Federal. Mas tem de ter a participação de todos, inclusive da Prefeitura. Minha gestão está enfrentando o problema de frente. Ofereceremos melhores condições de trabalho para o efetivo policial, unificando forças para a proteção dos moradores de São Bernardo”, observa o prefeito.

O comandante PM na região, coronel Ronaldo Faro, agradeceu a intervenção. “Será possível oferecer condições dignas para que os policiais possam trabalhar.”