Famílias de Sto.André e S.Caetano terão acesso ao FGTS na segunda

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



13/04/2019 | 07:00



A Caixa promete autorizar, a partir de segunda-feira, o saque do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para os moradores de Santo André e São Caetano que foram atingidos pelas enchentes de 10 e 11 de março. As fortes chuvas causaram diversos prejuízos na região e deixaram dez mortos. Será liberado o saldo até o limite de R$ 6.220 por conta, desde que não tenha havido saques nos últimos 12 meses – o valor será disponibilizado em até cinco dias após o pedido, segundo o banco.

Em São Caetano, o prazo para retirar o recurso é até 11 de junho. Terão direito ao saque os residentes na área atingida pelo desastre natural, conforme mapa geográfico definido pela Defesa Civil do município. Para ter acesso ao valor, é preciso fazer a solicitação mediante apresentação da carteira de trabalho e Previdência Social, comprovante de residência (conta de luz, água, telefone, gás, por exemplo) emitido nos últimos 120 dias anteriores à decretação da situação de emergência (13 de março de 2019), em nome do trabalhador, e documento de identificação do solicitante na própria instituição financeira.

Caso o munícipe resida com os pais, é necessário apresentar comprovante de endereço em nome de um deles, declarando também, sob as penas da lei, que reside no local do desastre. Estando o comprovante de endereço no nome do cônjuge, é preciso apresentar certidão de casamento ou escritura pública de união estável.

Será aceita, também, declaração emitida pela Prefeitura atestando que o trabalhador é residente na área atingida, devidamente datada e assinada pela autoridade competente e, ainda, contendo nome completo do trabalhador, data de nascimento; endereço completo, número da inscrição do PIS/Pasep, número e data da portaria de reconhecimento do Ministério do Desenvolvimento Regional, cadastro de origem do endereço declarado ou a data da visita à residência do trabalhador.

SANTO ANDRÉ

Inicialmente previsto para 9 de abril, os saques nas agências da Caixa em Santo André também começam na segunda-feira, garantiu o prefeito Paulo Serra (PSDB). “Houve atraso de um dia na entrega da documentação que deveria ir para a Caixa, mas já recebi hoje (ontem) de forma oficial essa confirmação e, na segunda-feira, todas as agências estão liberadas para realizar os pagamentos”, declarou. A Prefeitura deve entrar em contato com as famílias cadastradas.

São Bernardo foi a primeira cidade da região a conseguir a liberação dos pagamentos, que tiveram início em 8 de abril. As prefeituras de Diadema e Ribeirão Pires aguardam avaliação da documentação enviada ao banco. Mauá e Rio Grande da Serra não responderam até o fechamento desta edição.