O Cacique vive

Texto: José Quaglio Netto

Grupo permanente A Memória, do Colégio Comercial Cacique Tibiriçá, de São Bernardo, se reúne sempre. Hoje estaria celebrando os 58 anos da escola, se não fosse extinta, com seu prédio do fim da Rua Marechal Deodoro demolido.

O ‘Cacique’ nasceu em 20 de dezembro de 1961, pela Lei Municipal 4.024. Marcou época com a primeira banda marcial, sob a batuta do saudoso Tito Ercolim e com Milton Feijão, Oswaldinho e Tenison. Esta mesma banda organizou uma escolinha de música nas dependências do Palestra de São Bernardo, em Ferrazópolis, com aulas nas tardes de sábado.

Cacique Tibiriça, patrimônio na cidade e top nas Olimpíadas Estudantis em várias nas modalidades, com várias revelações.

- Basquete feminino: Claudete Azevedo, Narcisa Formentini, Sandra Regina Ongaro, Ana Maria Bonini e Lucia Helena Prudencio.

- Basquete masculino: Alfredo Sabatini, Caveira e Tonhão, que foi profissional do Esporte Clube São Bernardo.

- Natação: Marcos Medice, João Fernando de Souza, Juarez Correia, Mario Luiz Pagni e Roberto Oliveira.

- Atletismo, Tulio Violini (salto com vara), Ezio Magalhães, Osvaldo Tápia, Erasmo de Deus e João Vicente Martin Bianco (cem metros).

- Organização: Grêmio Lítero-Recreativo Brasília. Entre os dirigentes, Jarbas Linhares, Giovani de Lima, Romeu Bonicio, Adil Pereira, Carlos Roberto Brocardo, Ercole Jordão Ercolim, Magoni e Frada.

Lembrando estes nomes, A Memória se reuniu. E marcamos um novo encontro, no segundo semestre, para reverenciar os saudosos dirigentes – Dr. Diógenes Gasparini e professor Jorge Rhame, diretor do Museu Histórico e Pedagógico Antonio Raposo Tavares – além de professores.



O som preservado de 1964

Texto: Milton Parron

O segundo programa sobre o movimento de março de 1964 terá como destaque, com as devidas gravações da época, os seguintes temas:

- A bombástica e longa declaração do governador Lacerda por uma cadeia de emissoras de rádio na noite de 24 de agosto de 1964, denunciando que Jânio Quadros lhe havia insinuado que pretendia dar um golpe de Estado para governar com poderes plenos.

- As greves e a sublevação em alguns quartéis, especialmente envolvendo os marinheiros, já no governo Goulart;

- Governadores Adhemar de Barros, Carlos Lacerda e Magalhães Pinto unem-se para tramar a queda de João Goulart;

- A Marcha da Família com Deus pela Liberdade, gigantesca passeata liderada por mulheres da sociedade paulistana, protestando contra os rumos que acreditavam que o presidente Goulart estava dando em direção ao comunismo;

- Presidente do Congresso, senador Auro Soares de Moura Andrade, desrespeita a Constituição e declara vaga a Presidência da República.

- Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco é empossado na Presidência da República. Ele anuncia que fará um governo para vitoriosos e vencidos, sem distinções.

- Festival de homenagens prestadas durante vários dias na Assembleia Legislativa de São Paulo aos líderes do movimento: Adhemar de Barros, Carlos Lacerda, Magalhães Pinto, generais Carlos Luis Guedes e Amaury Kruel.

- Nem as lideranças civis da revolução escaparam à degola e entre os primeiros cassados estavam Adhemar e Lacerda porque discordaram dos rumos do movimento.



SERVIÇO

Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9) – O Movimento Militar de 1964 – segundo de quatro programas, 55 anos depois.

Produção e apresentação: Milton Parron. Hoje, às 23h, com reprise amanhã, às 5h, além da internet,

radiobandeirantes.com.br

‘O candidato à academia’

Perdão, o senhor não me entendeu. Estou interessado na Academia Brasileira de Letras.

Da crônica de Lourenço Diaféria publicada pelo Diário em 13 de abril de 1989. Confiram a íntegra no Facebook da Memória – acessem o endereço acima.

Diário há 30 anos

Quinta-feira, 13 de abril de 1989 - ano 31, edição 7037

Manchete – Governo fixa reposição salarial de até 13,58%

- Empresários aceitam índice, mas querem revisar logo o Plano Verão e descongelar os preços dos alimentos.

Santo André – Servidores municipais param e o prefeito Celso Daniel vai rever a proposta de reajuste; na Garagem Municipal, 1.200 funcionários cruzam os braços.

Informática – Interprint, de São Bernardo, ganha concorrência e produz ‘raspadinha’ para a Loteria Estadual de Goiás.



Em 13 de abril de...

1919 – Nestes dois últimos meses tem sido intensa a qualificação eleitoral na região, então denominada município de São Bernardo.

- Realiza-se em todo o País a eleição de preenchimento do mais alto posto da República brasileira, com os candidatos Epitácio Pessoa e Ruy Barbosa.

- Na região são criadas cinco mesas eleitorais: na sede (São Bernardo, no prédio da Câmara Municipal, à Rua Marechal Deodoro, hoje Câmara de Cultura Antonino Assumpção); em Santo André, no grupo escolar; em São Caetano, na Escola Pública Feminina; Ribeirão Pires, na Escola Pública; e em Paranapiacaba, na Primeira Escola Masculina.

Nomeados como mesários ou presidentes das secções nomes como os do capital Manuel J. de Lima, José Luiz Flaquer Junior, Saladino Cardoso Franco, Paulino Brasilio de Lima, Alfredo de G. Barros, Feliciano J. da Silveira, Luiz Botacim, José Mariano Garcia Junior, Antonio Barile, Accacio Novaes, Faustino da Silva, Jesulho Rosae e Godofredo da Câmara Genofre.



Internacionais

- Do noticiário do Estadão: manifestação em Fiume a favor da sua anexação à Itália.

-Do noticiário do Correio Paulistano: o governo germânico cogita na possibilidade do estabelecimento da ditadura na Alemanha.

1924 – Toma posse o primeiro vigário de São Caetano, padre João Baptista Pelanda

1974 – Banda Zoeira desfila em São Bernardo, com três atrações: cantores Nerino Silva, Gilbert e Aizita Nascimento.

1984 – Iniciada a construção de pontilhão sobre o Ribeirão dos Meninos ligando a Avenida Atlântica à Avenida Wiston Churchill.



Santos do Dia

- Hermenegildo. Decapitado por ordem do seu pai, o rei Leovigildo, que professava a heresia: Sevilha, 586.

- Martinho. Foi papa no século V

- Vitor

Hoje

- Dia do Hino Nacional Brasileiro

- Dia do Jovem

- Dia do Office-Boy

- Dia do Beijo



Municípios Brasileiros

Celebram aniversários em 13 de abril:



- No Ceará, Fortaleza, Capital do Estado, fundada em 13 de abril de 1726.

- No Rio Grande do Sul, Alpestre, Campos Borges, Cerro Grande, Entre-Ijuís, Harmonia, Nova Esperança do Sul, Paverama, Planalto e Terra de Areia.

- No Mato Grosso do Sul, Aral Moreira

- Em Minas Gerais, Itambacuri

- Na Bahia, Tabocas do Brejo Velho<

Fonte: IBGE