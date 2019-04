Do Dgabc.com.br



12/04/2019 | 20:22



Novas áreas de instabilidade devem atingir as sete cidades do Grande ABC neste sábado. O céu varia em nublado e parcialmente nublado, com Sol aparecendo entre nuvens em alguns momentos.

No fim da tarde e por conta do calor, há chances de pancadas de chuva rápida e intensidade moderada.

A temperatura mínima fica na casa dos 17º e a máxima de 29º.

Já no domingo, a nebulosidade aumente e há chances de chuva fraca a moderada a qualquer momento.