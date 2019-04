Confira as notícias da semana - 8 a 14 de abril

Da Redação



14/04/2019 | 07:45



SAÚDE

Começa a campanha de vacinação contra a gripe

O Ministério da Saúde iniciou a primeira fase da campanha de vacinação contra a gripe, infecção do sistema respiratório causada pelo Influenza. A complicação de saúde é mais frequente em períodos frios do ano, casos do outono (no qual estamos agora e que segue até 21 de junho) e, principalmente, do inverno (entre junho e setembro).

Os primeiros momentos do projeto têm foco em público formado por crianças e gestantes. Até o fim da campanha, em 31 de maio, o objetivo é que cerca de 58,6 milhões de pessoas de diferentes grupos da sociedade sejam imunizadas, com o Grande ABC tendo como meta atender 576 mil pessoas. Segundo o governo, por volta de 50,4 milhões de pessoas tomaram esse tipo de vacina no ano passado. As doses estão disponibilizadas gratuitamente nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) dos municípios. A segunda fase da campanha começa no dia 22, de olho em trabalhadores de saúde, idosos, indígenas, professores e pessoas com doenças crônicas. Entre as datas, a mais conhecida é o chamado ‘Dia D’, mutirão para todos os grupos de risco agendado para 4 de maio.

Apesar de ser confundida com resfriado por conta dos sintomas iguais, casos de nariz escorrendo e espirros, a doença é muito mais forte. Ela é poderosa o bastante ao ponto de fazer com que a pessoa infectada fique bem ‘acabada’, quase sem ter capacidade de sair de casa e realizar ações comuns. Seu desenvolvimento sem tratamento pode levar à morte. Os variados vírus passam por mudanças e evoluções constantes, fazendo com que novas vacinas sejam feitas para combatê-los anualmente. Hábitos de higiene, como lavar as mãos com frequência e cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar, ajudam no combate.

TELEVISÃO



Nickelodeon aposta em ‘Primos Para Sempre’

Está no ar o seriado Primos Para Sempre, da Nickelodeon. Os episódios da primeira temporada são exibidos nas noites de sábado, a partir das 18h30. Tudo gira em torno da nova vida de Ivy (Scarlet Spencer) e Stuart (Dallas Dupree Young), ambos crianças de 12 anos que passam a morar na mesma casa com suas famílias.

CIÊNCIA



Revelada primeira imagem de um buraco negro

O mundo conheceu a primeira imagem de um buraco negro (imensa quantidade de massa concentrada em espaço reduzido com forte campo gravitacional capaz, até, de ‘sugar’ a luz). Ele está a 50 milhões de anos-luz da Terra e, mesmo sem foco, foram necessários telescópios de alta tecnologia para produzir a foto.