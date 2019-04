Pesquisa britânica nega influência de 'jogos violentos' nos jovens

Luís Felipe Soares



14/04/2019 | 07:23



A Universidade de Oxford, na Inglaterra, realizou levantamento sobre a conexão entre o público e jogos considerados violentos. Os pesquisadores estudaram o comportamento de 1.004 jovens britânicos com idade entre 14 e 15 anos – além de analisar os pais ou responsáveis pelo jovens. Foram utilizadas combinações de dados objetivos e subjetivos para se tentar medir possível agressividade nos adolescentes. As ações, as ‘cobaias’ tiveram momentos de raiva por causa de frustrações em certos momentos, mas nada comprovando a efetiva ação desses títulos virtuais nos gamers.

Os estudiosos alertaram que, mesmo com os dados obtidos, o tema continuará a ser debatido por conta de “questão não resolvida para pais, especialistas e formuladores de políticas”.