'Vingadores: Ultimato' encerra atual saga do universo cinematográfico da Marvel

Luís Felipe Soares



14/04/2019 | 07:04



A saga do Universo Cinematográfico Marvel como o público conhece até hoje está prestes a acabar. O projeto, iniciado em 2008 e com mais de 20 filmes, chega à sua épica conclusão com Vingadores: Ultimato, com estreia nas salas brasileiras na quinta-feira. Entre expectativa dos fãs e sobre potencial de arrecadação financeira, nunca antes na história um filme movimentou tanto a cultura pop.

O contato dos fãs com a história tem mescla de tensão e esperança. Tudo por conta da dizimação realizada por Thanos e o poder das Joias do Infinito ao fim de Vingadores: Guerra Infinita (2018). Anthony e Joe Russo voltam à saga como responsáveis por comandar os altos e baixos esperados no derradeiro confronto com o vilão pelas mãos dos heróis remanescentes, principalmente os integrantes do primeiro filme do supergrupo da Marvel: Capitão América, Homem de Ferro, Thor, Hulk, Gavião Arqueiro e Viúva Negra.

As contas em torno do faturamento inicial de Ultimato estão estimadas entre US$ 750 milhões e US$ 800 milhões mundialmente já em suas primeiras 24 horas em cartaz. A pré-venda das entradas (principalmente para as sessões iniciais, a partir da 0h01) lotou 730 salas em diferentes pontos do Brasil, incluindo as espalhadas pelo Grande ABC. Especialistas projetam que os números só tendem a crescer de maneira rápida e agressiva.