ParkShoppingSãoCaetano oferece coleta de lixo eletrônico para clientes

Lorena da Silva Avila



12/04/2019 | 18:30



O Park Shopping São Caetano agora oferece ponto de coleta para o descarte de lixos eletrônicos como celulares, notebooks, tablets, impressoras, fones de ouvido, secadores de cabelo, aparelhos de som, ferramentas elétricas, pilhas e baterias entre outros. A iniciativa pretende conscientizar a população sobre a importância de não deixar resíduos de materiais tecnológicos em casa.

Pioneira na região, a ação é o resultado de uma parceria do shopping com a empresa Green Eletron, principal gestora de logística reversa de resíduos eletroeletrônicos do país. Ela envia todo o lixo coletado para parceiros que realizam um trabalho de transformação dos produtos descartados em matéria-prima para a indústria.

De acordo com pesquisa produzida pela Organização das Nações Unidas, o Brasil produz cerca de 1,5 mil toneladas de lixo eletrônico por ano. A maioria das pessoas ainda não sabem como descartar corretamente esses materiais, a iniciativa é uma oportunidade para aprender.