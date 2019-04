Jorginho revela que jogadores importantes podem deixar a Ponte Preta

12/04/2019 | 18:43



A entrevista coletiva concedida por Jorginho nesta sexta-feira deixou os torcedores da Ponte Preta preocupados. O treinador admitiu a possibilidade de alguns jogadores importantes deixarem o clube antes do começo da Série B do Campeonato Brasileiro.

A situação financeira delicada pela qual passa o clube - no início da semana divulgou o balanço financeiro de 2018 com déficit de R$ 5,9 milhões - pode fazer a diretoria negociar alguns jogadores, desde que apareçam boas propostas.

"Podemos perder, sim, jogadores importantes. Estamos atentos à situação financeira do clube. Com isso, a saída de um ou outro jogador vai ser necessário por necessidade econômica e até a chegada de jogadores mais baratos", comentou o treinador.

Jorginho falou sobre um atleta em específico: Ivan. Com possibilidades de ser convocado para defender a seleção brasileira olímpica, o goleiro de apenas 21 anos não deve continuar no Moisés Lucarelli por muito tempo, segundo o treinador. O Corinthians já havia demonstrado interesse na sua contratação.

Desde a eliminação na primeira fase do Campeonato Paulista, a Ponte Preta vem passando por uma reformulação em seu elenco para a disputa da Série B. Dois jogadores deixaram o elenco e três foram contratados.

Pouco utilizados, os atacantes Dudu e Marlyson foram liberados. Já o meia Alex Maranhão e os atacantes Facundo Batista e Renato Kayzer se juntaram ao elenco. Facundo, porém, foi convocado para disputar o Mundial Sub-20 pela seleção do Uruguai.

Em meio a esse entra e sai, a Ponte Preta se prepara para a final do Troféu do Interior, que será realizada em jogo único na próxima segunda-feira, contra o Red Bull Brasil, às 20 horas, no Moisés Lucarelli.

A definição do time acontecerá em treino neste sábado. Mas Jorginho garante que já tem a escalação na mente. Porém, não vai revelá-la, preferindo o mistério.