Rituaali oferece pacote especial para a Páscoa

Redação



13/04/2019 | 13:48

O Rituaali Clínica & Spa, centro de saúde e bem-estar com hotelaria cinco estrelas, localizado em Penedo, a poucas horas de carro do Rio de Janeiro e de São Paulo, preparou um pacote de hospedagem para a Páscoa.

Divulgação Rituaali Clínica e Spa é opção para curtir o feriado

Pacote de hospedagem: Páscoa no Rituaali

Com duração de quatro a sete noites – de 17 a 21 ou de 14 a 21 de abril –, a hospedagem oferece um pacote que inclui atividades com foco na gastronomia e também em espiritualidade.

A filosofia aplicada no Rituaali é baseada na medicina de estilo de vida, uma especialidade ainda pouco difundida no Brasil ,que acredita que os bons hábitos de vida são fundamentais para manter a saúde e prevenir diversas doenças.

Divulgação Rituaali Clínica & Spa oferece diversos tipos de serviço

No programa desenvolvido pelo Rituaali para o feriado, os hóspedes aprenderão a fazer uma “batatalhoada” em um workshop de gastronomia. Além disso, os visitantes contam ainda com outra receita: uma cestinha de aveia com recheio de alfarroba e frutas vermelhas.

A programação também inclui ceia especial, palestra psico espiritual, noite musical e tratamento relaxante à base de uva.

Divulgação Tranquilidade e lazer em Penedo

Serviço

Pacote de 7 noites a partir de R$ 10.570 – apartamento de luxo, para uma pessoa

Pacote com mínimo de 4 noites a partir de R$ 6.360 – apartamento de luxo, para uma pessoa

