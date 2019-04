Prefeitura de Santo André inaugura 1° Quarteirão da Segurança

Aline Melo

A Prefeitura de Santo André inaugurou, nessa tarde, o primeiro Quarteirão da Segurança da cidade. Localizado na Vila Mazzei, o equipamento abriga o 6°DP (Distrito Policial), uma inspetoria da GCM (Guarda Civil Municipal) e equipe de assistência social. O funcionamento será 24 horas.

Com a expectativa de atender uma população de cerca de 200 mil pessoas - 80 mil em situação de vulnerabilidade social - o Quarteirão da Segurança é um projeto piloto na cidade que une os serviços de segurança pública com atendimento social. "Essa região não contava com uma delegacia 24 horas e muitas vezes isso acaba fazendo com que a pessoa não registre o boletim de ocorrência. Esse novo equipamento, além de aumentar a sensação de segurança da população, vai melhorar o mapeamento de índices criminais e as operações que são realizadas de forma integrada" afirmou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

Titular do 6° DP, o delegado Luiz Henrique Ribeiro Archote destacou que as novas instalações melhoram as condições de trabalho dos profissionais e consequentemente qualificam o atendimento à população.

Foram investidos em torno de R$1,5 milhão de reais nas melhorias, que incluíram reformas nos sistemas elétrico, hidráulico, instalação de ar condicionado, montagem de salas, entre outras intervenções. A previsão da administração municipal é instalar, até o ano que vem, outros dois Quarteirões na cidade, um perto da Avenida Industrial e outro no 2° Subdistrito.