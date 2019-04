Terremoto de 6,8 graus de magnitude abala Indonésia

12/04/2019 | 17:29



Um terremoto de 6,8 graus de magnitude sacudiu o leste da Ilha de Célebes, na Indonésia, nesta sexta-feira, 12, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). A agência de geofísica do país chegou a emitir um alerta para tsunami e recomendou que os moradores deixassem a região, mas o aviso foi retirado pouco depois.

Ainda não há informações sobre danos ou vítimas. O USGS disse que o tremor foi registrado a 17 km de profundidade e o epicentro foi na cidade de Palu, devastada por um terremoto e um tsunami que mataram 4,3 mil pessoas em 2018.

A Indonésia é um país propenso a sofrer com terremotos e erupções vulcânicas em razão de sua localização em uma área sismicamente ativa do Pacífico. (Com agencias internacionais)